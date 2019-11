et AFP

publié le 15/11/2019 à 01:05

Sana, une femelle rhinocéros blanc, est morte mercredi 13 novembre à l'âge de 55 ans. L'animal a atteint un "record mondial de longévité" chez les rhinocéros en parc zoologique, a annoncé l'équipe du parc Planète Sauvage, à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique), où elle a fini sa vie.

Née en 1964 au Umfolozi National Park en Afrique du Sud, Sana était arrivée en Europe en 1971. Elle est passée par plusieurs parcs allemands avant d'arriver le 27 octobre 1993 à Planète Sauvage, un an après la création du parc de Port Saint Père (Loire-Atlantique), selon la même source.

"Une attention particulière lui était portée au vu de son grand âge : tous les matins, les soigneurs vérifiaient son état de santé et adaptaient ses rations de nourriture. N'étant plus en mesure de se rouler dans la boue, activité primordiale pour les rhinocéros, toutes les deux semaines, les soigneurs l'enduisaient d'argile verte pour lui permettre de garder son cuir hydraté et empêcher les infections", explique aussi Planète Sauvage.

Le rhinocéros blanc, une espèce quasi menacée

"Sana a toujours eu un caractère très affirmé, c'est elle qui fixait les règles de vie sur la plaine. Toute l'équipe du parc et particulièrement les soigneurs qui prenaient soin d'elle au quotidien, est très affectée par cette disparition", ajoute le parc.

Le rhinocéros blanc est encore aujourd'hui une espèce quasi menacée, selon le site de la WWF, organisation qui a permis ces dernières années à faire croître le nombre d'individus jusqu'à 20.000 en Afrique, du Botswana au Zimbabwe en passant par la Namibie.