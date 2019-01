publié le 29/01/2019 à 18:17

Le parc animalier de Port-Saint-Père, à 25 kilomètres au sud de Nantes, a annoncé ce mardi la naissance d’un bébé tapir, le 2 janvier dernier. Un événement historique pour l'équipe des soigneurs de Planète Sauvage, puisqu’il s’agit d’une première.



Cette naissance intervient plus de deux ans après l'arrivée de ses parents Niño et Tiddles, lors de la création du Sentier des Incas en 2016. Durant ses premiers jours, le petit tapir pesait entre 5 et 8 kg. Une croissance qui s'est avérée très rapide puisque son poids a doublé durant les vingt premiers jours de sa vie.



Après 13 mois de gestation, le petit animal passent encore ses journées cloîtré dans un buisson ou sous une souche, en attendant que sa mère ne vienne le nourrir. À partir de la mi-février, il aura accès à l’enclos et pourra faire ses premières baignades.

Sur sa page Facebook, Planète Sauvage sollicite les internautes pour trouver un nom à ce jeune tapir. Les trois propositions sont : Manaus, Basile ou Jari.