publié le 15/07/2019 à 10:02

On pourrait penser qu'il s'agit des Maldives, et pourtant ce lac est situé en pleine Sibérie. Ses eaux d'un bleu turquoise très photogénique ont fait de ce plan d'eau une attraction pour de nombreux Instagrammeurs et autres usagers des réseaux sociaux désireux de faire de belles photos de vacances. Et pourtant, il s'agit d'une décharge de cendres d'un lac artificiel.

L'entreprise qui exploite la centrale et rejette les cendres issues du charbon a averti de la dangerosité de cette eau. En effet, la couleur de l'eau est due à des sels de calcium et autres oxydes de métaux déposés au fond du plan d'eau.

Ils ne sont pas en soi toxiques, ni radioactifs. Mais l'oxyde de calcium peut provoquer des réactions allergiques graves et il existe un risque d'enlisement dans les déchets boueux au fond du lac.