Rush Limbaugh, animateur radio influent et icône des conservateurs, est décédé

publié le 18/02/2021

Le célèbre animateur de radio américain Rush Limbaugh, figure de la droite conservatrice sur les ondes pendant plus de quatre décennies et fidèle soutien de Donald Trump, est décédé à l'âge de 70 ans a annoncé sa famille sur sa page Facebook.



"Il m'a soutenu dès le début. Un grand gentleman", a salué Donald Trump par téléphone sur la chaîne Fox News. Rush Limbaugh avait révélé en février dernier être atteint d'un cancer avancé du poumon lors de son émission de radio.

Depuis une trentaine d’années, il était l’animateur radio le plus influent des États-Unis, écouté chaque semaine par 15 millions d’auditeurs. Personnage controversé, il a régulièrement été accusé de propager des fausses informations et des théories du complot. Il a souvent tapé, tout en les caricaturant, sur tous ceux qui l’exaspèrent : la gauche, les Républicains modérés, les médias, les femmes, les homosexuels...

Loin du politiquement correct

"Rush Limbaugh divertissait les auditeurs en se moquant sans pitié et en calomniant quiconque ne ressemblait pas à son auditeur typique : hétéro, blanc, conservateur, et masculin. Et cette cruauté est finalement devenue un pilier central du conservatisme moderne", a réagi dans un communiqué Angelo Carusone, PDG de Media Matters for America, un observatoire des médias marqué à gauche.

Ne recevant jamais aucun invité, ne donnant que son avis, Rush Limbaugh offrait un abri à une partie de l’Amérique qui se sent négligée, regardée de haut. Et loin de la rassurer, il jetait de l’huile sur le feu. Dernièrement encore, l’animateur tonnait contre le confinement mis en place aux États-Unis pour endiguer la pandémie de Covid-19.

> 42. Rush Limbaugh, l'animateur radio le plus influent d'Amérique Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL Originals | Durée : 29:17 | Date : 21/04/2020