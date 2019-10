publié le 10/10/2019 à 01:49

C'est une erreur humaine qui aurait pu lui être fatale. Elizabeth Perkins, une Britannique de 30 ans, a passé trois jours dans le coma après avoir bu par inadvertance un soda light servi dans un bar. Elle avait pourtant commandé au serveur un soda classique, comme l'a expliqué cette mère de deux enfants au Daily Mail.

"Le problème c’est que la plupart des gens ne voient pas la différence", poursuit-elle. Mais la différence a son importante pour Elizabeth Perkins, qui, comme ses enfants est allergique aux édulcorants de synthèse tels que l’aspartame. Des substances que l'on retrouve généralement dans la plupart des boissons gazéifiées allégées en sucre, précise CNEWS, qui a repéré l'information.

Lorsqu'elle a bu la première gorgée, cette Britannique qui vit dans le comté de Derbyshire (au centre de l'Angleterre, ndlr) raconte : "J'ai tout de suite senti un goût étrange et j'ai commencé à sentir les effets habituels arriver. J’ai immédiatement eu des vertiges et la pièce est devenue sombre. J’ai appris plus tard qu’un ami m’avait assise sur une chaise, mais je m’étais déjà évanouie". Elizabeth Perkins a ensuite été conduite en urgence à l'hôpital, où elle est donc restée trois jours dans le coma.

La mère de famille explique que si son corps a fait une telle réaction, c'est parce que son organisme, comme celui de ses deux fils, est dépourvu d'enzymes capables de digérer ces édulcorants de synthèse.