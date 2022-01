Royaume-Uni : un opérateur énergétique conseille à ses clients de faire un câlin à leur chat pour se chauffer

Alors que le pouvoir d'achat est un des thèmes principaux de la campagne présidentielle en France, au Royaume-Uni, une compagnie d'énergie a conseillé à ses clients de se réchauffer en câlinant leur chat afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir les Britanniques.

Le chat est un exemple parmi d'autres, cela peut être un chien et si on n'a pas d'animal de compagnie, la solution peut-être également de faire un câlin à son partenaire. Le but : profiter de la chaleur d'un autre être vivant afin d'éviter d'augmenter le chauffage. Si on vit seul, il est conseillé de manger des gruaux, des céréales que l'on peut chauffer au micro-ondes ou à la casserole et qui met du temps à être digéré.

Autre astuce chaudement recommandée : garder son four ouvert après avoir fait la cuisine, mais attention à ce que le chat ou le chien câliné ne s'enfourne pas dedans, précise le blog de l'opérateur. Tous ces conseils ont été très mal accueillis par les Britanniques qui ont vu le prix de l'énergie augmenter en flèche. Il pourrait même doubler d'ici avril. L'opérateur a depuis retiré l'article de son blog et présenté ses chaudes excuses.