Étonnante histoire que celle de Terry Brazier, 70 ans. L'homme s'était rendu à la Leicester Royal Infirmary, un hôpital du centre de l'Angleterre, pour un examen de la vessie et une injection de botox destinée à réguler son incontinence. Discutant avec le personnel médical pendant l’opération, le septuagénaire ne s'est pas aperçu qu'il avait été confondu par le chirurgien avec un autre patient qui devait être circoncis.

"Ils ne savaient pas quoi me dire lorsqu’ils ont compris ce qu’ils venaient de faire. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas me renvoyer dans la salle et qu’ils devaient me parler", a déclaré Terry Brazier au Daily Star.

L'hôpital de Leicester a dédommagé la victime de 20.000 livres sterling (environ 21.000 euros). "Nous prenons très au sérieux de tels événements et avons mené une enquête approfondie pour tirer les leçons de cet incident et faire tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus. Bien que l'argent ne puisse jamais réparer ce qui s'est passé, nous espérons que ce sera une compensation", a indiqué Andrew Furlong, le directeur médical de l'établissement.