Commerçant poignardé près de Fougères : les deux suspects mis en examen

et AFP

publié le 06/08/2019 à 02:05

Deux hommes "ont été mis en examen pour extorsion avec violences ayant entraîné la mort" après le décès d'un artisan-commerçant de 57 ans aux abords de son entreprise de Saint-Georges-de-Reintembault en Ille-et-Vilaine, a-t-on appris lundi 5 août auprès du parquet.

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, a-t-on ajouté de même source, sans apporter de précision sur le déroulé des faits. Mercredi vers 19h30, un artisan-commerçant qui tenait une boutique de motoculture dans cette petite commune du département à une heure au nord de Rennes, avait été tué par arme blanche.

Les deux suspects, âgés de 48 et 57 ans, interpellés jeudi, habitent à proximité de Fougères (Ille-et-Vilaine) pour l'un et Saint-Georges-de-Reintembault pour l'autre. Ce dernier "est déjà connu de la justice correctionnelle pour des faits de vols et violences aggravées", avait-on indiqué de même source.

La victime travaillait seule "depuis une quinzaine d’années dans son atelier qu’elle avait créé après avoir été mécanicien agricole". L'homme aurait reçu un coup de couteau "par des personnes, qui, a priori, recherchaient de l’argent", a indiqué la maire de Saint-Georges-de-Reintembault à Ouest-France.