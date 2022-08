Angleterre : "Don't Pay Uk", un groupe appelle à ne pas payer les factures énergétiques

Dans un contexte de crise énergétique, notamment lié à la guerre en Ukraine, un collectif anglais invite les citoyens britanniques à ne plus payer leur facture énergétique. Cet appel fait suite à la hausse du plafond des prix du gaz et de l'électricité. Le 1er octobre, les plafonds vont encore augmenter amenant la facture moyenne à 3.358 livres sterling, contre 1.400 en octobre 2021, comme le rappelle le site The Guardian.

Ce mouvement, intitulé "Don't Pay Uk", inquiète les autorités britanniques qui craignent que des milliers, voire des dizaines de milliers de ménages ne paient pas leur facture énergétique. Le groupe souhaite mettre les entreprises de l'énergie dans de "sérieux problèmes" en espérant les "amener à la table des négociations et les forcer à mettre fin à cette crise", indique The Guardian.

Évidemment, le mouvement a tout de suite été critiqué par le gouvernement anglais, avançant les mesures mises en place, notamment les 400 livres de remise sur la facture énergétique.



1,6 millions de tracts distribués

Malgré les risques qu'encourent ces personnes, comme d'augmenter leur dette, de recevoir une majoration de paiement ou encore, dans un cas extrême la coupure des approvisionnement par les entreprises, beaucoup se disent prêtes à agir.

Aujourd'hui, plus de 1,6 millions de tracts auraient déjà été distribués et 21.000 personnes seraient en train de s'organiser dans leur communauté locale afin de faire grandir la révolte. Les initiateurs du mouvement sont anonymes et craignent des sanctions que pourraient leur faire subir le gouvernement.

