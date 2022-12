Royaume-Uni : trois des quatre enfants tombés dans un lac gelé sont morts

Quatre enfants ont été repêchés en arrêt cardiaque par les secours dans un lac de Solihull, dans le centre de l'Angleterre, dimanche 11 décembre, alors qu'ils jouaient sur sa surface gelée. En arrêt cardio-respiratoire, ils ont été conduits à l'hôpital, mais trois d'entre eux n'ont pas survécu. Ils étaient âgés de huit, dix et onze ans.

Le quatrième garçon, âgé de six ans, se trouve lui toujours "dans un état critique à l'hôpital", a précisé la police. "Nos pensées vont vers leur famille et leurs amis dans ce moment profondément bouleversant", a-t-elle ajouté.

La police des West Midlands poursuit la recherche d'éventuelles autres victimes, ce lundi 12 décembre. Des témoignages ont indiqué qu'il y aurait pu avoir jusqu'à six personnes tombées à l'eau. Dimanche soir, le chef des pompiers locaux, Richard Stanton, avait toutefois déjà prévenu que "vu la température dans l'eau, l'âge de ceux qui sont entrés dans l'eau et le temps qu'ils ont passé dedans, il ne s'agit plus d'une opération de sauvetage" mais plutôt de récupérer de potentiels corps.

Le Royaume-Uni connaît depuis vendredi une importante vague de froid, avec des températures négatives un peu partout dans le pays et d'importantes chutes de neige par endroits.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info