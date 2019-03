publié le 16/03/2019 à 11:41

À 104 ans, Anne Brokenbrow a eu une vie bien remplie, et visiblement toujours exemplaire. Mais cette retraitée, habitant dans la résidence Stokeleigh Care Home, une résidence de soins pour personnes âgées située dans la ville de Bristol (à l'ouest de l'Angleterre), n'a pas encore réalisé tous ses rêves. Et l'un d'entre eux est pour le moins insolite. C'est l'histoire que rapporte le Bristol Post.



Pas de massage, de bingo gagnant ou de câlins avec des chiens. Non, un des souhaits les plus chers à cette grand-mère est... de se faire arrêter par la police ! C'est ce qu'elle a révélé lors d'une opération de vœux lancée par une association caritative. Le principe est simple : les personnes âgées écrivent sur un petit papier un rêve qu'elles souhaitent voir exaucer.

Les papiers de vœux sont ensuite suspendus sur une corde à linge dans un magasin à proximité de la résidence, l'idée étant que les clients se proposent afin de réaliser les vœux. "Mon souhait est d'être arrêtée. J'ai 104 ans et je n'ai jamais été hors-la-loi", a-t-elle écrit sur son papier.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le vœu d'Anne n'est pas passé inaperçu. Les membres de la police locale sont passés par là... et son désir sera exaucé ! Elle sera arrêtée et placée en détention provisoire dans quelques jours. La police s'est dite très heureuse d'accéder à sa demande.



Loin d'être effrayée, la vieille dame est ravie de leur venue. Qualifiée d'amicale, de bavarde et de têtue parfois, Anne est aussi connue pour avoir un bon sens de l'humour, malgré la démence dont elle souffre.