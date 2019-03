publié le 12/03/2019 à 15:02

Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit l'adage. Un avion saoudien SV832 en partance pour la Malaisie a dû retourner en Arabie saoudite après qu’une passagère a réalisé qu’elle avait laissé son bébé dans le terminal.



Le Guardian qui rapporte l'affaire, raconte que le pilote, en route vers Kuala Lumpur (Malaisie), a fait la demande inhabituelle de retourner à l’aéroport de Djeddah (Arabie Saoudite) peu après le décollage de l'appareil, lorsque la passagère a dit au personnel de cabine qu’elle avait oublié son enfant.

Une vidéo montrant le pilote qui appelle le contrôle de la circulation aérienne révèle l’échange inhabituel entre lui et les exploitants, demandant la permission de retourner à l’aéroport King Abdulaziz. "Que Dieu soit avec nous. Pouvons-nous revenir ?" demande t-il.

Le scénario, qui semble être une première pour les contrôleurs de la circulation aérienne, a laissé le conducteur perplexe.

L'avion autorisé à faire demi-tour

La séquence, devenue virale avec plus de 50.000 vues sur Youtube, dévoile la conversation singulière entre le pilote et les contrôleurs, qui font face à un problème inédit. "Ce vol demande à revenir", dit l'un d'eux à son collègue. "Une passagère a oublié son bébé dans la salle d’attente, la pauvre", précise t-il. On entend le pilote répéter à l’exploitant de la circulation aérienne : "Je vous l’ai dit, une passagère a laissé son bébé dans l’aérogare et elle refuse de poursuivre le vol."



Après une courte pause, le vol a été autorisé à retourner au hub. "C’est totalement nouveau pour nous" ont ajouté les contrôleurs aériens. Il est rare que des avions fassent demi-tour ou se détournent de leur destination initiale pour autre chose que des raisons techniques ou de santé des passagers, précise le quotidien britannique.



Comme l'affirment plusieurs médias dont The Independent, bien que la mère ait pu retrouver son enfant, aucune autre information n'a été fournie sur les circonstances de l'événement, et les suites de l'affaire.