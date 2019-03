publié le 15/03/2019 à 21:09

Si les portables sont de plus en plus présents dans nos vies, ils peuvent également nous sauver la vie. C'est l'histoire complètement folle qui est arrivée à un Australien, qui a eu la vie sauve mercredi 13 mars après que son mobile a fait office de bouclier en arrêtant une flèche filant tout droit vers son cœur.



Les faits se sont déroulés à Nimbin, dans l’état de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Le miraculé, un homme de 43 ans, a aperçu l’agresseur présumé dans l’allée de son domicile alors qu’il quittait sa voiture, rapporte la chaîne d'information américaine CNN. Il a voulu prendre en photo l’homme armé de son arc et d’une flèche. L’individu n'a visiblement pas apprécié et a alors tiré la flèche en direction de sa poitrine.

Un cliché montre que le projectile a atteint le téléphone portable du quadragénaire, sans pour autant le blesser gravement, même si son menton a été effleuré. La police a arrêté l’agresseur qui, selon les déclarations des forces de l’ordre, est connu de la victime.

L'archer a été accusé "d’intention de commettre un acte criminel à l’arme blanche" et "d’agression ayant entraîné des lésions corporelles et des dommages délibérés". Il a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal le lundi 15 avril.

BBC News - Australian man blocks arrow with mobile phone https://t.co/t3zl4L822b

Heureusement qu'il n'avait pas un téléphone pliable ! — yves77 (@twityves77) 14 mars 2019