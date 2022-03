"Je suis désolé de vous informer de votre licenciement avec effet immédiat." Ce fut le choc pour ces salariés qui ont appris qu'ils étaient virés lors d'une visioconférence de trois minutes. Jeudi 17 février 2022, la compagnie maritime P&O Ferries qui relie Calais à Douvres a licencié 800 marins. Le patron britannique a expliqué que P&O avait "décidé que ses navires seront désormais équipés principalement d'un équipage tiers".

Les salariés devraient être remplacés par une centaine de marins colombiens et une quarantaine d'intérimaires alors qu'en France, aucun salarié ne serait licencié. Contacté par Le Monde, le porte-parole britannique a apporté quelques éléments de réponse : "En prenant cette décision difficile, nous assurons la viabilité future de notre entreprise, qui emploie 2.200 personnes et permet des milliards de dollars d'échanges commerciaux à destination et en provenance du Royaume-Uni."

Le ministre britannique des Affaires maritimes Robert Courts a estimé que ces licenciements étaient "inacceptables". D'après un parlementaire, la compagnie maritime P&O aurait bénéficié d'une aide de l'État, à hauteur de 10 millions de livres et aurait versé 270 millions de livres de dividendes à ses actionnaires récemment. Déjà en mai 2020, l'entreprise basée à Dubaï avait licencié plus de 1.000 personnes.