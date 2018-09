publié le 20/09/2018 à 09:01

Pour la première fois un porte-conteneur vient d'utiliser la route de l'Arctique. Auparavant seuls les brise-glaces étaient capables d'emprunter cette route. Passer par l'Arctique pour relier l'Atlantique au Pacifique, ça ouvre le champs de possible, c'est la carte du monde qui se réécrit.



"La nouveauté c'est qu'il s'agit d'un porte-conteneur, pas un très gros, 3.600 conteneurs environ. Ça fait déjà cinq hivers consécutifs, l'hiver c'est le moment où il fait le plus froid, où la glace est la plus épaisse, où déjà des méthaniers, des bâtiments qui portent du gaz, passent par le passage du Nord et toujours par le passage du Nord-est", explique Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la Mer de l'Institut catholique de Paris.

"On peut le faire en permanence, pas 30 jours par an mais toute l'année à condition que vous ayez des brise-glaces". Le bateau qui le fait "est derrière un brise-glace nucléaire. Les Russes ont hérité de l'ère soviétique 117 brise-glaces".

Des distances de trajet plus courtes

"Ce passage du Nord-est beaucoup plus important que ce passage du Nord-ouest, qui est beaucoup plus compliqué, va changer la face du monde. Quand vous passez par ce passage vous gagnez 30% en distance (...) autrement c'est Panama, c'est Suez", détaille le directeur.



"Deuxième avantage en terme de temps, c'est 40% de temps gagné parce qu'il n'y a pas de formalité administrative pour entrer dans un canal. Troisième avantage, il n'y a aucun problème de tirant d'eau et même pas de problème de sécurité, à moins que les inuits sombrent dans le terrorisme international...", sourit Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la Mer de l'Institut catholique de Paris



"L'essentiel du passage du Nord-est, c'est que vous avez aujourd'hui, je me fais pas l'apôtre d'un développement tous azimut, vous avez trois zones dans la planète, les plus riches géographiquement qui sont inexploitées. Le Brésil, pour l'hémisphère Sud et le Nord du Canada et la Sibérie pour l'hémisphère Nord qu'on ne peut pas désenclaver par voie terrestre".

Désenclaver la Sibérie

"Ça va désenclaver la Sibérie qui est la zone la plus riche et Poutine le dit, riche au niveau de l'eau, du diamant, de la terre. Poutine nous dit 'Les Américains ont connu le Far-West on va connaître le Far-North" détaille Christian Buchet. Il s'agit pour lui d'un changement de période historique.