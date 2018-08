Roumanie : deuxième jour de manifestation contre le gouvernement

et AFP

publié le 12/08/2018 à 04:23

Après les heurts de la veille, les Roumains sont à nouveau descendus dans les rues du Bucarest ce samedi 11 août pour poursuivre le mouvement. Ils dénoncent les violences policières qui ont réprimé la manifestation de la veille et demandent la démission du gouvernement.



Une retraitée bucarestoise, Floarea Toader, 64 ans, dit à l'AFP avoir décidé de se joindre aux manifestants "après avoir vu vendredi à la télé la brutalité des gendarmes qui sont intervenus contre des gens pacifiques". "Mes enfants travaillent en Espagne et ils aimeraient bien rentrer en Roumanie. Mais pour l'instant, il n'en est pas question, car les dirigeants ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et ne font rien pour les autres", ajoute cette femme enveloppée dans un drapeau tricolore roumain.

¿¿ Thousands surround Romania's government headquarters for second day of corruption protests. pic.twitter.com/qYMYgcdzdW — Xavi Ruiz ¿ (@xruiztru) 11 août 2018

Les Roumains du monde entier s'étaient donné rendez-vous dans leur pays pour participer au grand rassemblement de la diaspora vendredi 10 août. Mais la manifestation a été sévèrement réprimandée par les forces de l'ordre, combattu par des "hooligans". En tout, 450 personnes ont été blessées.



La Roumanie est le théâtre de manifestations régulières depuis un an et demi, avec un pic d'un demi-million de personnes dans la rue en février 2017. Aucun incident violent n'a jusqu'à présent été enregistré. Depuis son retour au pouvoir fin 2016, le PSD a lancé une vaste réforme de la justice qui menace l'indépendance des magistrats et vise à permettre à des responsables politiques d'échapper aux poursuites, selon ses détracteurs.