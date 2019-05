Résultats européennes 2019 en Pologne : victoire des conservateurs au pouvoir

Jaroslaw Kaczynski, leader du parti PiS, Droit et Justice

publié le 26/05/2019 à 22:36

En Pologne, le parti conservateur au pouvoir est crédité d'une victoire aux élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste Droit et Justice (PiS) est arrivée en tête de ce scrutin avec 42,2 % des suffrages, soit 24 sièges, selon les premières estimations. Le parti devance ainsi la liste de la Coalition européenne qui a récolté 39,1 % des voix et celle du parti progressiste Printemps avec 6,6 %.



Lors des précédentes élections en 2014, la Plate-forme civique (sociaux-libéraux) était arrivée en tête du scrutin avec 32,13 % des votes, devançant la liste Droit et Justice qui pointait à 31,78 %.

Il y a cinq ans, à l'échelle européenne, les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) étaient en tête avec 212 sièges sur 751, contre 186 pour les socialistes. Les libéraux obtenaient 70 eurodéputés, les Verts 55.