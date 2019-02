publié le 26/02/2019 à 05:10

Deux touristes français, une mère et son fils, sont morts dimanche 24 février dans un accident de motoneige dans un parc naturel du Québec, a-t-on appris lundi de sources concordantes.



La femme de 55 ans et son fils de 11 ans circulaient sur ce véhicule hivernal à proximité d'une rivière, dans la réserve naturelle de Mastigouche (160 km au nord-est de Montréal), lorsque l'accident a eu lieu, a indiqué à l'AFP la Sûreté du Québec (SQ), la police provinciale.

Une source officielle a confirmé que ces deux touristes étaient de nationalité française mais n'a pu préciser leur région d'origine. "Un corps a été retrouvé dans la rivière, il s'agit de celui du jeune garçon. Le corps de la dame est toujours manquant", a déclaré une porte-parole de la SQ, soulignant que l'alerte avait été donnée dimanche vers 16h45 (22h45 en France) par le guide qui les accompagnait.

La mère et l'enfant circulaient en compagnie du père de famille et du jumeau du garçon qui a perdu la vie, a ajouté la source officielle, notant que tous deux sont indemnes. La SQ a seulement confirmé que quatre touristes étaient présents lors de l'accident, en plus de leur guide.



Les recherches terrestres impliquant "des sauveteurs, des plongeurs, des motoneigistes et des patrouilleurs (policiers, ndlr)" ont été interrompues lundi après-midi en raison de la mauvaise météo, et un hélicoptère devant être déployé est resté cloué au sol, a précisé la SQ. Les secouristes "vont évaluer" mardi matin l'opportunité de reprendre ces recherches, a ajouté la porte-parole de la police provinciale.



Les touristes "circulaient sur les sentiers" de randonnée en motoneige et "l'accident s'est produit près d'un pont", a ajouté la policière, notant que la mère et le garçon étaient "peut-être" tombés malencontreusement dans la rivière en contrebas. Vu la température glaciale de l'eau, leurs chances de survie étaient nulles.

Des précédents ces 10 dernières années

Au moins quatre autres Français ont perdu la vie dans des accidents en motoneige au Québec au cours de la dernière décennie, selon la télévision publique Radio-Canada.



Inventée dans les années 1960 au Québec par le fondateur du groupe aéronautique Bombardier, la motoneige, appelée scooter des neiges en France, est un moyen de transport très prisé en hiver au Canada, avec plus de 600.000 véhicules immatriculés.