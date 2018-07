publié le 05/07/2018 à 12:41

C'est un nom que l'on avait laissé au temps de la Guerre Froide, mais qui est revenu à deux reprises dans l'actualité depuis mars dernier : le Novichok. Cet agent innervant a plongé deux Britanniques dans un état critique, quatre mois seulement après l'empoisonnement de Sergueï Skripal, un ex-agent russe, et sa fille.



Ce neurotoxique a été conçu dans les années 1970-1980 par des scientifiques soviétiques, dans les dernières années de la Guerre Froide qui opposait alors l'Est et l'Ouest. Malgré la fin du conflit et l'apaisement des relations diplomatiques, la Russie aurait continué à le développer, ne le déclarant pas auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

Le Novitchok ("petit nouveau" en russe) est un neurotoxique de quatrième génération. Les experts estiment qu'il est cinq à dix fois plus létaux que le gaz sarin et le VX, deux agents innervants très puissants.

Sur le papier, les ingrédients qui composent le Novitchok sont tous légaux. Ce n'est qu'une fois combinés qu'ils se révèlent toxiques. Quand d'autres agents neurotoxiques se présentent sous forme de gaz ou de liquide, le Novitchok serait une poudre ultrafine.

Quels effets ?

Sa composition et ses éventuels antidotes sont toujours méconnus en dehors de la Russie. Le Novitchok provoque un ralentissement du rythme cardiaque et l'obstruction des voies respiratoires, une augmentation de la salivation, des convulsions et une paralysie, ce qui peut provoquer la mort par asphyxie.



Si les symptômes sont très rapides, ils peuvent prendre plusieurs jours avant d'être fatals.C'est en réalité le degré d'exposition à cet agent qui va jouer sur sa dangerosité.

La signature de la Russie ?

L'empoisonnement de Sergueï Skripal avait provoqué une crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie. Accusé, Moscou a toujours nié être derrière ces empoisonnement. Mais pour de nombreux spécialistes, l'utilisation du Novitchok est une signature russe, tant ce produit est lié à l'histoire du pays, qui a d'ailleurs toujours démenti avoir mis au point un programme pour développer un agent innervant.



"Seule la Russie a pu faire ça. C'était une démonstration délibérée de Vladimir Poutine de son pouvoir contre ses ennemis", a expliqué au Telegraph Vil Mirzaïanov, un chimiste russe exilé.

