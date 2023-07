Pourquoi la Californie est-elle appelée "Golden State" ?

Du sable, des palmiers des grands espaces, de la tech, de la politique, malheureusement aussi du dérèglement climatique. La Californie est appelée le "Golden State" ("l'État en or", mais aussi L’État de l’or). Ce surnom remonte à la "ruée vers l'or", événement marquant de l'histoire américaine. Et de la conquête du territoire.

En janvier 1848, les premières pépites sont découvertes à Coloma, pas trop loin de Sacramento, la capitale de la Californie. Ce qui déclenchera la plus grande migration de l'histoire américaine.



Plus de 80.0000 aventuriers arrivent. La moitié proviennent de l’étranger (Chinois, Européens, etc). À partir de 1849, on parle alors de "ruée vers l’or". L’année 1849 est en quelque sorte l’année de naissance de l’État, de sa maturité.

"Golden State" aussi parce que la Californie est depuis longtemps considérée comme une terre d'opportunités et d'innovation. C’est l'État de la Silicon Valley : berceau de l'innovation avec les GAFA : Apple, Google et Facebook (Meta).





