Pourquoi l'exposition de Paul Gauguin à Londres fait polémique

Ce tableau de Paul Gauguin, intitulé "Quand te maries-tu", est l'oeuvre d'art la plus chère au monde

publié le 21/11/2019 à 16:33

Séparer l'homme de l'artiste, le débat revient régulièrement, à chaque sortie de films de Roman Polanski en France par exemple. Il a ressurgi en Angleterre à l'occasion de l'exposition “Gauguin Portraits” proposée par la National Gallery à Londres, qui fait preuve de transparence sur la vie de l'artiste.

"Faut-il cesser d'exposer Gauguin", se demande même le journal The New York Time et repéré par Courrier International. Le peintre français est très renommé pour ses tableaux dans les îles polynésiennes mais sa vie là-bas est beaucoup moins flatteuse. iI est connu pour avoir entretenu des relations avec de jeunes vahinés mais aussi tenu des propos sur la colonisation.

Gauguin "a souvent eu des relations sexuelles avec de très jeunes filles, ‘épousant’ deux d’entre elles et ayant des enfants d’elles. Nul doute que Gauguin a tiré parti de sa position d’Occidental privilégié pour profiter de toutes les libertés sexuelles dont il disposait", écrivent sur les murs les commissaires de l’exposition.

"Neuf cartels ont dû être changés pour éviter l’emploi de termes irrespectueux des différences culturelles”, comme les qualifications de "sauvages" et de "barbares" jusque dans les titres des œuvres. Exposée au Canada en mai, l'exposition avait déjà soulevé les mêmes questions. En 2017, le film Gauguin - Voyage de Tahiti avait été critiqué car il occultait ces aspects.