Pollution : du plastique retrouvé dans l’endroit le plus isolé de la planète

publié le 18/02/2019 à 14:04

La pollution au plastique a atteint les zones les plus préservées de la planète. C'est la triste découverte qu'ont fait des chercheurs canadiens, en détectant la présence de matériaux chimiques dans des œufs de fulmars, des oiseaux marins vivant dans le Haut-Arctique. Ils ont trouvé des traces de phtalates, des perturbateurs endocriniens utilisés dans la fabrication des matières plastiques visant à leur donner de la souplesse.



On retrouve notamment ces substances dans des bouchons de bouteilles ou encore des mégots de cigarette, que les oiseaux prennent souvent pour de la nourriture et qu'ils ingèrent. Dans une étude préliminaire, l'équipe de scientifiques a testé les œufs de cinq fulmars habitant sur une île du détroit de Lancaster, à plus de 160 km de la plus proche colonie humaine.

Les experts s'inquiètent non seulement de l'impact mortel du plastique, qui provoque l'étouffement ou la rupture de l'estomac des animaux qui le consomment, mais aussi des divers effets "sublétaux", c'est-à-dire toxiques.Toujours en recherche de petits poissons et de crustacés pour se nourrir, les oiseaux passent la majeure partie de leur vie en mer, ne retournant dans leurs nids que pour se reproduire.