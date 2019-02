Le changement climatique modifie la couleur des océans

publié le 06/02/2019 à 15:33

On savait que les océans se réchauffaient plus rapidement que prévu, désormais on sait aussi qu'ils vont changer de couleur, selon une étude parue dans la revue Nature Communications.



C'est grâce à l'observation de modèles simulant la croissance et l'interaction des différentes espèces de phytoplanctons - les végétaux microscopiques présents dans les eaux de surface - à mesure que la température de l'eau augmente, que les chercheurs sont parvenus à cette conclusion. Ils estiment que, d'ici 2100, plus de 50% des océans du monde présenteront des changements de couleur, à mesure que le réchauffement de l'eau modifiera la population de phytoplancton.

Le changement climatique aura des effets différents sur différentes communautés de phytoplancton. Dans les régions subtropicales, par exemple, les eaux devraient devenir plus bleues à mesure que ses populations d'algues et d'espèces marines diminuent, chassées par une température trop élevée. En revanche, les eaux proches des pôles devraient tirer sur le vert car elles seront car elles seront plus douces et donc plus propices à la prolifération de phytoplancton.