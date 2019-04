publié le 03/04/2019 à 18:22

D'incroyables découvertes peuvent être le fruit du hasard. Au cours d'une opération de localisation de conteneurs en mer du Nord, l'épave d'un navire du début du XVIe siècle a été mise au jour aux Pays-Bas, annonce ce mercredi 3 avril le ministère de l'Education, de la Culture et de la Science. "Il s'agit de la plus ancienne épave jamais découverte dans les eaux néerlandaises", précise le ministère.



Les chercheurs tentaient de retrouver dans les eaux de la mer du Nord les quelque 350 conteneurs perdus en janvier par le MSC Zoe, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde. Lors de ces recherches, "des plaques de cuivre et des poutres en bois ont été découvertes, ce qui a immédiatement conduit à l'ouverture d'une enquête archéologique", explique le ministère.

Les spécialistes ont conclu que les poutres en bois provenaient d'un navire à coque lisse, probablement de 30 mètres de long, qui transportait des plaques de cuivre. Le navire aurait été construit vers 1540 aux Pays-Bas actuels, qui faisaient à l'époque partie de l'empire de Charles Quint. Les plaques de cuivre sont datées autour de la même période.

Une très grande valeur archéologique

Les plaques découvertes présentent une particularité : elles portent des marques de la famille Fugger. "Au XVIe siècle, la famille Fugger détenait le monopole de la production de cuivre", explique le ministère. Installés à Augsbourg, en Bavière, les Fugger étaient des marchands et banquiers à la fortune colossale. Ils ont joué un rôle clé dans l'élection en 1519 de Charles Quint comme Empereur, au détriment de François Ier.



La ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Science, Ingrid van Engelshoven, a salué une "découverte spectaculaire" et un "enrichissement du patrimoine néerlandais".