Ouragan Florence : très fort risque d'inondations sur la côte Est des États-Unis

publié le 13/09/2018 à 06:50

Le calme avant jeudi 13 septembre la tempête Wilmington, en Caroline du Nord, où l'ouragan Florence doit arriver d'ici vendredi. Enfin, tout n'est plus tout à fait le calme. On sent les premiers effets de Florence, mais ça va quand même être la dernière nuit avant un cauchemar qui va durer des jours, et même des semaines pour certains.



J'étais encore, avant la tombée de la nuit, sur une étroite bande côtière -, en fait, une bande de sable entourée d'eau. Il y a en quelque sorte un couvre-feu maintenant : ce n'est plus possible d'y accéder. Et j'y ai croisé des habitants déchirés.

Ce sont ceux qui ont finalement décidé de rester, et qui savent qu'ils vont passer des moments difficiles, qu'ils mettent leur vie en danger. Une femme me disait qu'elle a beaucoup hésité ; mais comme elle ne peut emmener ses chats, elle reste, et elle va boire. Elle a un stock de bière et de vodka.

Et puis à quelques maisons de là, au bord de la plage, un autre habitant qui, lui, a finalement décidé de partir. Il est convaincu qu'il ne retrouvera pas sa maison en revenant dans quelques jours, à cause de l'onde de la tempête.

Montée des eaux de plusieurs mètres

Les prévisionnistes pensent que l'eau va monter ici jusqu'à 4 mètres, sans compter les vagues. C'est comme une marée gonflée par l'ouragan. L'océan va monter, puis reculer, en charriant ce qu'il pourra (voitures, et même maisons).



Car ce sont des habitations en bois, plantées sur des pilotis dans le sable. C'est bien simple : on ne sait pas si elles vont résister. Le plus anciens racontent qu'en 1955, ils avaient retrouvé plus de 2 mètres de sable dans leurs rez-de-chaussée, avec un ouragan moins fort.