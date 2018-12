et AFP

20/12/2018

Une commission d'enquête néo-zélandaise a rendu ce jeudi 20 décembre, ses conclusions sur un accident d'hélicoptère meurtrier survenu le 18 octobre dernier dans la zone touristique de Wanaka, au sud du pays. En cause : un pantalon qui s'est échappé de la cabine. Le vêtement se serait emmêlé au rotor anticouple, situé à l'arrière de l'appareil.





Un rapport provisoire sur le drame, qui a coûté la vie à trois personnes, a été publié par la Transport Accident Investigation Commission (TAIC ou Commission d'enquête sur les accidents de transport), et révèle que "des traces de peinture sur le pantalon avaient la même couleur et caractéristiques que les pales du rotor". Par ailleurs, "une marque sur une pale du rotor correspond à la fermeture éclair de la paire de surpantalons".

L'accident, survenu au décollage, a tué le pilote et deux employés du service de protection de l'environnement. Le frère du pilote avait été tué quelques mois auparavant en pilotant un hélicoptère dans la même région.