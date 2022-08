Angleterre : une cinquantaine de jeunes prennent d'assaut un McDonald's

Plus d'une cinquantaine de personnes se sont ruées dans un McDonald's, à Nottingham (centre de l'Angleterre), le dimanche 21 août, vers 21 h. Un groupe de jeunes âgés de 14 à 16 ans selon la police, a volé de la nourriture et des boissons dans un restaurant de l'enseigne.

Dans le McDonald's de Clumber Street, 7 personnes ont débarqué derrière le comptoir pour prendre de la nourriture qui était en préparation. La quasi-totalité des aliments ont été volés. Dans l'ensemble, ils étaient 20 à insulter et menacer le personnel, après avoir saccagé le lieu, d'après les rapports des forces de l'ordre. Le tout a été filmé par ce même groupe, et posté sur les réseaux sociaux. Les employés se sont tenus à l'écart, dépassés par les événements et par le trop grand nombre de perturbateurs.

D'après la police, ce groupe prévoyait de se rendre dans un autre McDonald's de la ville. Mais les jeunes se sont dispersés après l'arrivée des agents de police. "Il s'agit d'un cambriolage commercial. Nous traitons cet incident très sérieusement", a déclaré un porte-parole de la police selon BBC. "Nous allons coopérer avec le McDonald's de Clumber Street et effectuer des enquêtes de vidéosurveillances pour trouver les responsables." Une enquête est en cours.

