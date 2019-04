publié le 17/04/2019 à 19:25

140 ans après, elle n'a toujours pas oublié. La ville hongroise de Szeged a annoncé, mardi 16 avril, un don de 10.000 euros pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, rappelant qu'elle-même avait reçu l'aide de Paris pour se relever d'une inondation en 1879.



"Il y a 140 ans, Paris avait fourni une aide à la reconstruction de Szeged après sa grande inondation", explique dans un communiqué cette ville du sud du pays, située à quelque 160 kilomètres de Budapest. "Maintenant, dans un esprit de solidarité européenne, Szeged aide Paris".

Le 12 mars 1879, la ville, construite au bord de la rivière Tisza - un affluent du Danube - avait été frappée par d'importantes inondations. Plus de 160 personnes étaient mortes, et la plupart des bâtiments avaient été détruits. Pour aider à la reconstruction, de nombreuses capitales européennes, dont Paris, avaient alors envoyé une aide financière. Par gratitude, Szeged a baptisé plusieurs boulevards du nom des villes qui l'ont aidée, notamment Paris, Vienne et Londres.

La municipalité de cette ville de 160.000 habitants, troisième plus grande commune de Hongrie, a aussi indiqué collecter les dons de particuliers pour la reconstruction de la cathédrale parisienne, qui a été ravagée par les flammes dans la nuit du 15 au 16 avril.