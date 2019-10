et AFP

publié le 22/10/2019 à 15:34

Une camionnette folle en pleine capitale norvégienne. La police nationale a annoncé mardi avoir arrêté un homme armé qui avait volé une ambulance à Oslo en Norvège, et renversé plusieurs personnes, dont au moins un enfant, sans que ses motivations soient connues. La police a précisé être à la recherche d'une femme, suspectée d'être impliquée dans l'incident.

"Nous avons sous contrôle une ambulance qui avait été volée par un homme armé", a indiqué la police d'Oslo sur Twitter. "Des tirs ont été effectués pour arrêter le suspect, il n'est pas blessé grièvement".

"Nous recherchons une femme qui a été impliquée dans l'accident et que nous soupçonnons d'être liée au vol de la camionnette", poursuit la police dans les tweets suivants. Selon leur description, cette suspecte a la "peau claire", mesure 165 cm, porte une "chevelure brune légèrement frisée, un gilet noir, et a l'air en état d'ébriété".

Une femme et une enfant à l'hôpital

"Une femme avec une poussette et un couple de personnes âgées ont été renversés ou ont dû se jeter" hors de la trajectoire du véhicule volé, a ajouté la police dans un autre tweet. "La femme et l'enfant ont été conduits à l'hôpital". L'agence NTB a évoqué des jumeaux de sept mois, l'un légèrement blessé, l'autre dans un état encore indéterminé. Les images télévisées montraient une poussette projetée sur le bas-côté et un panneau de signalisation renversé. Selon la chaîne TV2, l'homme arrêté est âgé d'une trentaine d'années.

D'après des témoins cités par NRK, la police a ouvert le feu sur les pneus de l'ambulance volée et le suspect a répliqué. Poursuivi par la police, le véhicule volé a fini sa course dans la grille d'entrée d'un immeuble d'habitation.

Les motivations du suspect inconnues

Les chaînes de télévision montrent une camionnette Mercedes endommagée à l'avant et dont la portière avant-gauche semblait présenter au moins un impact de balle. L'incident s'est produit dans un quartier résidentiel du nord de la capitale norvégienne, nommé Torshov.



Les élèves d'une école locale et d'un jardin d'enfants ont été confinés à l'intérieur des bâtiments. D'importantes forces de police, certaines lourdement équipées et armées, ont été déployées sur place tandis qu'un hélicoptère survolait la zone. Les motivations de l'individu ne sont pas connues à ce stade.