et AFP

publié le 28/11/2018 à 16:24

Un ex-responsable politique norvégien, Svein Ludvigsen, a été mis en examen mercredi 28 novembre. Il est soupçonné d'avoir sexuellement abusé de trois demandeurs d'asile pendant plusieurs années, a annoncé le ministère public. "Le parquet a mis en examen un ancien dirigeant politique pour abus sexuels contre trois personnes", a déclaré le procureur Tor Børge Nordmo au cours d'une conférence de presse.



Svein Ludvigsen, âgé de 72 ans, est accusé d'avoir abusé de sa position de préfet de région et exploité la vulnérabilité de trois demandeurs d'asile, nettement plus jeunes et dont l'un souffre de légères déficiences mentales, pour profiter d'eux sexuellement.

Les faits se sont produits à son domicile, dans son chalet, dans des hôtels et même à la préfecture à Tromsø (nord de la Norvège) entre 2011 et 2017, selon l'acte d'accusation. Arrêté au début de l'année avant d'être remis en liberté cinq semaines plus tard, il rejette les accusations.

Avant de devenir préfet, cet ex-responsable conservateur avait occupé des fonctions politiques nationales importantes, dont celles de ministre de la Pêche entre 2001 et 2005.