Nike lance une application pour vous aider à trouver la pointure parfaite

publié le 24/06/2019 à 08:08

Grâce à votre téléphone, Nike veut vous aider à trouver chaussure à votre pied. La célèbre marque à la virgule va lancer en juillet prochain en Amérique du Nord et en août en Europe, une application permettant de mesurer exactement vos pieds pour trouver la bonne taille de chaussures. Le principe est simple, il vous suffit de cliquer sur l'application pour activer la caméra du téléphone qui scanne votre pied pour établir une carte de la morphologie de votre pied, au millimètre près.

Cette application a évidemment un côté marketing et très moderne, alors qu'une discussion en magasin avec un bon vendeur pourrait suffire pour trouver une paire de chaussures à la bonne taille. Même le but de cette opération va plus loin, Nike veut développer la vente en ligne puisque si vous êtes sur l'application pour mesurer votre pied, plusieurs modèles vous seront proposés pour les acheter directement.

La taille des pieds a également une valeur économique. Les spécialistes du marché disent que 60% des consommateurs achètent la mauvaise taille de chaussures, car en réalité, selon les marques et les modèles, la taille qui vous convient le mieux n'est pas forcément la même. Nike constate que ses clients se déplacent de moins en moins sur place et achètent désormais en ligne de chez eux.

De gros problèmes de gestion des stocks

Souvent, ils commandent deux paires de taille différentes lorsqu'ils ont un doute et font le choix de renvoyer la mauvaise ensuite pour se faire rembourser. Il faut savoir que le service client reçoit un demi-million d'appels chaque année concernant la taille des chaussures, créant ainsi de gros problèmes de gestion des stocks.

Ce fléau ne concerne pas seulement Nike. Le secteur du commerce aux États-Unis parle de ce problème des retours et estime que cela va coûter plus de 500 milliards de dollars au secteur d'ici quelques années. Or, les marques doivent s'habituer aux nouvelles habitudes de consommation pour compenser la baisse de fréquentation des magasins.

Avec cette nouvelle application, Nike cherche à faire la différence sur ses concurrents, comme Adidas. Ses ventes en ligne ont augmenté de 12% l'an passé et représentent près d'une paire sur trois de ses ventes.