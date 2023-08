Niger : les putschistes se disent ouverts à la voie diplomatique

Les putschistes au Niger montrent un premier signe d'ouverture. Le régime militaire, qui a renversé le président Bazoum par la force, s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique. Cette avancée a été rapportée dimanche par le chef d'une délégation de religieux nigérians, au lendemain de sa visite à Niamey. Une mission de médiation de religieux avait été envoyée avec l'accord du président du Nigeria Bola Tinubu, dans l'espoir d'ouvrir des discussions avec les putschistes.



Le général Abdourahamane Tiani, le leader des militaires au Niger, "a déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre" la crise. C'est ce qu'a affirmé le Sheikh Bala Lau, le chef d'un mouvement islamique d'inspiration salafiste, à la tête de cette mission de médiation.

Le leader des putschistes justifie le coup d'État

Selon le communiqué de la médiation religieuse, le général Tiani a affirmé qu'il était "douloureux" pour les putschistes que les dirigeants de la Cedeao "n'aient pas entendue leur version des faits avant de leur adresser un ultimatum". Le 30 juillet dernier, soit quatre jours après le coup de force, les dirigeants de la Cedeao ont décidé de sanctionner financièrement le Niger. Ils avaient également fixé un ultimatum de sept jours aux militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel, menaçant d'un possible recours à la force en dernier ressort.



Les dirigeants de la Cedeao ont réaffirmé jeudi dernier vouloir privilégier la voie diplomatique pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Ils ont dans le même temps ordonné une mobilisation et un déploiement de la "force en attente" de la Cedeao, faisant planer la menace d'une intervention armée. Le général Tiani, cité dans le communiqué de la médiation religieuse, a affirmé que les militaires ont renversé le président Bazoum "en raison d'une menace imminente qui aurait affecté non seulement la République du Niger, mais aussi le Nigeria".





















L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info