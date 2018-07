publié le 30/06/2017 à 21:52

Un homme a ouvert le feu vendredi 30 juin dans l'après-midi dans un grand hôpital du Bronx, à New York, tuant une médecin et blessant six autres personnes, avant de se donner la mort, selon les autorités new-yorkaises. Le tireur était lui aussi docteur, un ancien employé de l'hôpital, ont précisé le maire Bill de Blasio et le chef de la police James O'Neill, écartant l'hypothèse d'un acte terroriste. Le tireur, dont l'identité n'a pas été confirmée dans l'immédiat, a pénétré l'établissement en blouse blanche, muni d'une arme automatique qu'il avait apparemment dissimulée sous la blouse, selon les autorités.



La fusillade s'est déroulée au Lebanon Hospital, l'un des plus grands du Bronx avec près de 1.000 lits, peu avant 15 heures, alors que de nombreux patients étaient en consultation. La police a rapidement bouclé le quartier et encerclé l'hôpital, postant des hommes en armes sur les toits alentours et fouillant étage par étage.

Le tireur a finalement été retrouvé mort au 17e étage de cet établissement situé sur l'une des principales artères du Bronx, "après s'être apparemment tiré lui-même dessus", a indiqué M. O'Neill. Le médecin décédé, une femme dont l'identité n'a pas été immédiatement précisée, a été retrouvée allongée non loin de lui.

"Dieu merci, ce n'est pas un acte de terrorisme, c'est un incident isolé, une affaire liée au travail. Ça n'en est pas moins tragique ou horrible", a déclaré le maire De Blasio, lors d'un point de presse devant l'hôpital.