et AFP

publié le 25/05/2017 à 11:29

Deux hommes âgés de 21 ans et 29 ans ont été tués par balle dans la nuit de mercredi à jeudi dans une épicerie de nuit à Avignon. Selon les premiers éléments de l'enquête, une moto s'est présentée au niveau d'une épicerie de nuit située dans le centre-ville peu avant 1h du matin, selon le Parquet d'Avignon, confirmant une information du quotidien La Provence.



Les deux hommes étaient au sol à l'arrivée des secours, touchés par une arme de "gros calibre" à la tête pour le premier, selon les secours et dans le dos pour le second d'après les constations du médecin légiste. Les deux victimes étaient connues de la justice, a indiqué le parquet, qui ignorait jeudi matin si d'autres personnes se trouvaient dans l'épicerie au moment des faits.

"Il y a des témoins de la fin de la scène qui voient la moto repartir et entendent des choses, mais des témoins directs de la scène, on n'en a pas pour l'instant", a précisé le magistrat de permanence. L'enquête a été confiée à l'antenne de la police judiciaire d'Avignon.