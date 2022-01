New York : deux policiers tués dans une fusillade à Harlem

Un policier de 22 ans et un autre de 27 ans ont été tués par balles lors d'une intervention vendredi soir pour des violences dans un appartement du quartier d'Harlem à New York. L'agent de 27 ans est décédé des suites de ses blessures, mardi 25 janvier, alors que son collègue est mort sur le coup vendredi.

L'incident tragique a eu lieu quand trois agents sont intervenus en fin d'après-midi à l'appel d'une mère confrontée à un fils violent. À leur arrivée sur place, un homme de 47 ans "a soudain ouvert le feu sur eux. En un instant, la vie d'un jeune homme de 22 ans s'est arrêtée et celle d'un autre a été altérée pour toujours", avait déploré vendredi la cheffe du New York Police Department (NYPD), Keechant Sewell, depuis l'hôpital d'Harlem, avant d'annoncer ce mardi "la mort avec grande tristesse" du second officier. Le suspect avait été abattu par des tirs de riposte.

C'est la troisième fois cette semaine qu'un policier est touché par balles dans la ville américaine de près de neuf millions d'habitants. Dans les deux précédents incidents, les jours des agents de police ne sont pas en danger.

Le maire de New York, le démocrate Eric Adams, en fonction depuis le 1er janvier après avoir été élu sur des promesses de lutte contre la criminalité, a appelé toutes les forces de la ville à s'unir pour contrer la violence par armes à feu :"Nous avons besoin que Washington se joigne à nous et agisse maintenant pour stopper la prolifération des armes à New York", a lancé cet ancien policier, promettant que "nous allons trouver ces armes et nous allons trouver ceux qui les rapportent et qui les utilisent".