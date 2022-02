Mort de Rayan au Maroc : un footballeur décide d'offrir une maison aux parents du garçon

Une foule immense a accompagné lundi 7 février vers sa dernière demeure le petit Rayan, enfant marocain tombé au fond d'un puits dans une région pauvre du nord du Maroc. Extrait samedi du puits après plusieurs jours coincé à l'intérieur, le garçon n'a pas survécu. Un drame humain qui a tenu en haleine le monde entier cinq jours durant.

De nombreuses personnalités ont rendu hommage à Rayan et notamment des footballeurs comme le Parisien Achraf Hakimi ou le Rennais Nayef Aguerd. De son côté, Abderrazak Hamdallah, ancien international marocain évoluant actuellement en Arabie Saoudite, a décidé d'offrir une maison aux parents de Rayan.

"J'ai décidé, en mon nom et au nom de ma famille, et au nom de tous les Marocains et musulmans, d'aider et d'apporter un peu de joie à la famille de Rayan, ses parents et ses frères et de leur donner une maison entièrement équipée", écrit-il sur Instagram. Le footballeur appelle aussi "tous ceux qui peuvent les aider, à le faire, y compris les acteurs, les chanteurs, les athlètes, les officiels et les célébrités".