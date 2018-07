publié le 26/11/2016 à 11:27

Les autorités cubaines ont décrété samedi 26 novembre neuf jours de deuil national quelques heures après le décès du père de la Révolution cubaine Fidel Castro à l'âge de 90 ans. Le conseil d'État a décrété dans un bref communiqué "neuf jours de deuil national", il commencera ce samedi et durera jusqu'au dimanche 4 décembre. "Toutes les activités et spectacles publics" seront interrompus, précise l'organe suprême de l'exécutif cubain.



D'après des sources officielles cubaines, les funérailles de Fidel Castro se tiendront le 4 décembre à Santiago de Cuba. Les cendres de Fidel Castro seront portées en procession à travers Cuba pendant 4 jours.



Retiré du pouvoir depuis 2006 au profit de son frère cadet Raul, Fidel Castro conservait un poids moral qu'il exerçait notamment à travers ses dizaines de "réflexions", qu'il publiait régulièrement dans la presse officielle jusqu'à ce qu'il se fasse plus discret depuis deux ans et demi. "Fidel est consulté sur toutes les décisions importantes", assurait fin 2011 le président du Parlement cubain, Ricardo Alarcon, un des dirigeants historiques de la Révolution. "Avec la mort de Fidel la situation politique et économique devrait s'ouvrir. Cela va retirer un poids à Raul. Il n'aura plus besoin de s'inquiéter de contredire son grand frère, une personnalité énorme", juge Michael Shifter, président du centre de réflexion américain Inter-American Dialogue.

Depuis sa grave crise de santé en 2006, son image avait changé. Il avait troqué son légendaire uniforme vert olive pour un survêtement sportif et des sandales.

Sa dernière apparition publique date du 13 août, à l'occasion de son 90e anniversaire, au côté de son frère Raul et du président vénézuélien Nicolas Maduro, son principal allié en Amérique latine. Mais la figure paternelle du Lider Maximo, aussi respectée que crainte, restait omniprésente, même si, toute sa vie, Fidel Castro a soigneusement évité tout culte de la personnalité. Pas de statue, ni de grands portraits dans les rues, même si les murs sont couverts de ses slogans et la presse officielle cite quotidiennement ses grandes phrases.