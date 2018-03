publié le 26/11/2016 à 11:02

Pour François Hollande, "Fidel Castro était une figure du XXe siècle". Le président de la République a réagi, dans un communiqué publié ce samedi 26 novembre, au décès du père de la révolution cubaine, mort vendredi soir à l’âge de 90 ans. "Il avait incarné la révolution cubaine, dans les espoirs qu'elle avait suscités puis dans les désillusions qu'elle avait provoquées. Acteur de la guerre froide, il correspondait à une époque qui s'était achevée avec l'effondrement de l'Union soviétique. Il avait su représenter pour les Cubains la fierté du rejet de la domination extérieure", a ajouté le chef de l’État.



Mikhaïl Gorbatchev a quant à lui estimé que Fidel Castro avait pu "fortifier" son pays et résister au blocus américain "le plus dur", "quand il y avait une pression monumentale sur lui et il a pu (...) mener son pays sur la voie du développement indépendant", a affirmé le dernier dirigeant de l'URSS, cité par l'agence Interfax.

Nicolas Maduro, président du Venezuela, a appelé à "poursuivre l'héritage" de Fidel Castro, rappelant la relation étroite unissant les deux pays. "Tous les révolutionnaires du monde, nous devons poursuivre son héritage et sa bannière d'indépendance, de socialisme, de patrie humaine", écrit-il sur Twitter. Maduro a déjà appelé Raul Castro, frère de Fidel, "pour transmettre la solidarité et l'amour (du Venezuela) au peuple de Cuba".