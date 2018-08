publié le 18/08/2018 à 00:04

Les obsèques d'Aretha Franklin seront célébrées le 31 août à Detroit, dans le Michigan, et se dérouleront dans au Greater Grace Temple, grande église pentecôtiste de la ville, en présence de la famille et des proches de la "Reine de la Soul", ont précisé vendredi 17 août les médias locaux WDUV et Detroit Free Press.



Les 28 et 29 août, le public pourra rendre hommage à l'artiste morte le 16 août à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du pancréas. Sa dépouille devrait être exposée au public de 9 heures à 21 heures au Musée Charles Wright, dédié à l'histoire des noirs américains, a confirmé à l'AFP son agente de longue date, Gwendolyn Quinn.

Au lendemain de son décès, les hommages se sont multipliés pour saluer la carrière exceptionnelle de cette chanteuse légendaire qui en 60 ans a influencé plusieurs générations d'artistes à travers des tubes devenus des classiques comme Respect (1967), Natural Woman (1968) ou I Say a Little Prayer (1968).

Aretha Franklin avait fait de ses chansons une tribune pour défendre la cause féministe et s'était battue pour les droits civiques.