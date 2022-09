Mission Artémis : les préparatifs de lancement retardés à cause d'une fuite de carburant

Prévu initialement pour le 29 août, mais reporté en raison de problèmes techniques, le lancement de la mission Artémis vers la Lune connait de nouveaux déboires. Durant les derniers préparatifs, avant le décollage prévu à 14h17 heure locale, 20h17 en France, une fuite de carburant a ainsi été détectée.

Alors que la directrice de lancement, Charlie Blackwell-Thompson, avait donné son feu vert pour le remplissage des réservoirs de la fusée, une fuite a été ensuite découverte au pied de l'engin. Cette au niveau du tuyau par lequel passe l'hydrogène jusqu'au réservoir. À la suite de cet imprévu, et tandis que les équipes techniques sur place tentaient de réparer le problème, la Nasa n'a pas encore indiqué si cela allait affecter ou retarder l'heure de décollage prévue.

Cette mission test non habitée doit lancer le programme Artémis et le retour des Américains sur la Lune. Son but est notamment de vérifier si l'engin est sûr et pourra, à l'avenir, transporter des astronautes. En cas de nouvel empêchement, le décollage pourrait éventuellement être reprogrammé à lundi ou mardi prochain. Il faudrait sinon attendre le 19 septembre au plus tôt, en raison des positions de la Terre et de la Lune.

