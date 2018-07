publié le 26/06/2018 à 11:20

"Le ministre français est ignorant". Voilà une phrase prononcée par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, qui ne devrait pas faire plaisir à l'intéressée. Il s'agit de la ministre française des Affaires européennes Nathalie Loiseau. Lundi 25 juin, le ministre italien a défendu sa position de refuser le navire humanitaire Lifeline qui transporte des migrants et cherche un port en Europe.



Pour lui, Nathalie Loiseau est ignorante "dans le sens qu'elle ignore la situation de ce navire qui a agi en ignorant les signalisations des gardes-côtes italiens et libyens : c'est un navire hors-la-loi qui doit être saisi".



"Je suis surpris par la méchanceté des Français, l'ouverture du port de Marseille à ce navire serait un beau geste et on ne voit pas pourquoi il devrait arriver en Italie vu qu'il n'a rien à voir avec notre pays", a-t-il ajouté, confirmant que le navire ne sera pas autorisé à entrer dans un port italien.

Mme Loiseau a affirmé plus tôt dans la journée que c'était "à l'Italie" de prendre en charge le bateau humanitaire Lifeline, bloqué au large de Malte avec 234 migrants à bord. "La France rappelle le droit international : lorsque vous avez un bateau et que vous faites du sauvetage en mer, c'est le cas des passagers du Lifeline, vous les débarquez sur le port sûr le plus proche (...) c'est Malte ou c'est l'Italie", a déclaré la ministre à France 2.



"Techniquement, pratiquement, c'est à l'Italie de le prendre", a-t-elle insisté. "Ça n'arrange pas tout le monde, c'est le droit international, et on n'est pas là pour remplacer le droit par la loi de la jungle", a-t-elle poursuivi.



Le ministère italien des Transports, dont dépendent les ports, a réagi lui aussi dans un communiqué. "Il n'est pas vrai que techniquement le sauvetage des naufragés récupérés par le Lifeline revenait à l'Italie. L'opération n'a jamais été coordonnée par le MRCC italien et les ports les plus proches de l'urgence étaient ceux de Libye, Malte et de Tunisie", a-t-il déclaré.