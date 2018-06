publié le 25/06/2018 à 20:08

Le sommet du dimanche 24 juin était fait pour apaiser le climat. Si il n'y a pas eu de clash entre la France et l'Italie, jamais les européens n'ont été aussi divisés et incompatibles sur la question migratoire. C'est un paradoxe parce que la marée migratoire est aujourd'hui sous contrôle, elle est 20 fois moins forte que ce qu'il en était en 2015.



Tous les gouvernements européens veulent une politique restrictive, la seule différence étant que certains le proclame ouvertement quand d'autres le cachent, voir l'escamotent. À commencer par les gouvernements français successif. Comme tous les peuples sont remonter contre les phénomènes d'immigration, tous les gouvernements y rajoute un sens contradictoire

Pour rappel, l'Italie a été lâchée par ses partenaires, à commencer par la France. Pendant des années on lui a fait supporter le gros de la pression migratoire, plus les conséquences que ça a entraîne pour son économie et sa population. Par ailleurs, entre la France et Italie le contentieux à Menton Vintimille n'est toujours pas réglé. La France a bloqué sa frontière et les Italiens sont furieux.

De plus, la montée simultanée de Matteo Salvini et de d'Emmanuel Macron est un symbole de l'antagonisme. Pour Salvini, s'en prendre à Macron est la meilleure façon de s'assurer le soutient populaire.