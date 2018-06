publié le 25/06/2018 à 08:26

"Nous avons été refusés par l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie..." Depuis le 23 juin, le navire Lifeline affrété pour venir en aide aux migrants par l'ONG allemande du même nom, attend dans les eaux internationales, près de Malte, qu'un port européen lui ouvre ses portes.



"Aujourd'hui, nous allons demander à la France de nous accueillir", annonce Axel Steier, représentant de l'association au micro de RTL. "Si on n'a pas de réponse on quittera Malte pour aller vers le Nord... L'Espagne ou la France."



"Ce matin, sur le bateau, il n'y a pas d'urgence médicale mais psychologiquement c'est dur... Les gens ont peur d'être refoulés", explique-t-il. Les bénévoles de Lifeline s'attachent à rassurer les 230 migrants à bord. "On joue de la musique, on fait ce qu'on peut pour tenter de calmer les situation, mais c'est pas facile."