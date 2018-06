publié le 24/06/2018 à 05:27

"Les leçons je les prends de qui ouvre ses ports" : 24 heures avant le mini-sommet européen sur les migrations, Matteo Salvini donne le ton. "Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement", a lancé le ministre italien de l'Intérieur.





Énumérant les chiffres d'arrivées des migrants en Italie et le coût que cela a représenté pour ce pays, Matteo Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue (extrême droite), a dit s'étonner que cette situation ne soit pas considérée comme un problème pour "l'arrogant président français".

Et d'ajouter : "Nous l'invitons à arrêter les insultes et à démontrer sa générosité avec des faits en ouvrant les nombreux ports français et en arrêtant de refouler des femmes, des enfants et des hommes à Vintimille", à la frontière entre la France et l'Italie. Il avait déjà épinglé la France pour son refus d'accueillir les migrants.

Vendredi 22 juin dernier, il avait attaqué Emmanuel Macron après que celui-ci eut dénoncé la "lèpre" nationaliste en Europe. "Nous sommes peut-être des populistes lépreux, mais moi les leçons je les prends de qui ouvre ses ports. Accueillez les milliers de migrants et après on en reparlera", avait-il lancé. Le sommet européen s'annonce explosif.