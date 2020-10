Mexique : au moins 59 corps découverts dans des fosses communes

et AFP

publié le 30/10/2020 à 01:53

Les autorités mexicaines ont annoncé une découverte particulièrement macabre alors que le pays subit une série de violences liées à la guerre contre les narcotrafiquants. Au moins 59 corps ont été retrouvés dans des fosses communes clandestines dans l'État de Guanajuato, a indiqué, mercredi 28 octobre, la Commission nationale de recherche des personnes (CNB), dépendant du gouvernement.

"Nous avons trouvé 59 corps dans diverses fosses clandestines, il existe d'autres points sur lesquels nous continuons de travailler", a déclaré Karla Quintana, cheffe de la CNB depuis la commune de Salvatierra où les fosses ont été découvertes. "La grande majorité des corps semble être des personnes jeunes, parfois très jeunes, parmi lesquels probablement des adolescents", a-t-elle ajouté.

Les autorités avaient été prévenues de l'existence d'éventuelles fosses dans le centre du pays. Des travaux de recherches mobilisant plus de 80 personnes avaient alors été initiés il y a huit jours, en partenariat avec les institutions de sécurité. 52 excavations ont été réalisées et ont mené à la découverte des corps.

Une violence endémique liée aux narcotrafiquants

Le même jour à Ciudad Juarez, ville à la frontière avec les États-Unis, huit autres corps criblés de balles (six hommes et deux femmes dont les mains et les pieds étaient liés) ont été découverts. Une énième preuve de la violence endémique qui sévit au Mexique depuis près de 15 ans.

Ces derniers mois, les luttes de territoire entre les cartels de la Santa Rosa de Lima et de Jalisco Nueva Generacion, tous deux impliqués dans le trafic de drogue et de combustible, ont mené à une série de violences dans l'État de Guanajuato. Début août, le gouvernement avait annoncé l’interpellation du chef du cartel de Santa Rosa de Lima, Jose Antonio Yepez, dit "El Marro". Son successeur Adan Ochoa a été arrêté mi octobre dans la région de Laja-Baio.

En décembre 2006, l’ancien président Felipe Calderon a lancé une guerre contre les narcotrafiquants provoquant de multiples affrontements dans le pays. En 14 ans, plus de 300.000 personnes ont perdu la vie au Mexique, selon les chiffres officiels.