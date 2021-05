Mexico : un pont s'effondre au passage d'une rame de métro, au moins 13 morts

et AFP

publié le 04/05/2021 à 07:22

C'est un accident spectaculaire qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi 4 mai, à Mexico, la tentaculaire capitale du Mexique. Un pont aérien s'est effondré au passage d'une rame de métro de la ligne 12, au niveau de la station Olivos, au sud de la métropole.

Selon les premières informations, l'accident aurait fait au moins 13 morts et 70 blessés, mais le bilan pourrait s'alourdir avec les recherches de corps ensevelis dans les gravats. Les télévisions locales ont montré des dizaines de pompiers et secouristes s'efforçant dans la nuit de désincarcérer les passagers du train au milieu des gravats, des câbles et des morceaux de métal tordus. Une quarantaine d'ambulances ont été dépêchées sur place.

Selon le journal local El Universal, l'effondrement du pont aurait été causé par la collision d'un véhicule avec une colonne soutenant le métro aérien. La cheffe du gouvernement Claudia Sheinbaum a déclaré dans un tweet qu'elle se rendait immédiatement sur les lieux du drame.

#ALMOMENTO | "Hasta el momento se tiene el reporte de 50 personas lesionadas; el desplome del @MetroCDMX en la estación Olivos fue cerca de las 22:25 horas": Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la #CDMX #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/ZGGRa0FJcd — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2021