Maroc : vive émotion autour du sort de Rayan, un enfant de 5 ans coincé dans un puits

Les hashtags #Rayan et #sauvezrayan ne cessent d'être partagés sur Twitter. Et pour cause, le sort de ce garçon de cinq ans, bloqué dans un puits profond à Chefchaouen depuis plus de 40 heures, émeut le Maroc et les pays voisins.

Cette situation a également entraîné des élans de solidarité. Elle a ainsi poussé Walid, à peine plus âgé que Rayan, à faire 60 km seul pour venir en aide au garçon. La vidéo où il pleure et supplie les autorités de le laisser descendre dans le puits a été massivement relayée sur le réseau social Twitter.

Rayan est tombé accidentellement, mardi 1er février, dans un puits asséché, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans un village non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen (nord du Maroc).

"Le sauvetage de l'enfant s'approche (...). Nos coeurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu'il retrouve ses proches au plus vite", a expliqué Mustapha Baitas, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil hebdomadaire du gouvernement.

Un tunnel parallèle creusé

Mobilisées depuis plus de 24h, les équipes de secours, n'ont pas pu descendre directement dans le puits car "son diamètre ne dépasse pas 45 centimètres", a déclaré Abdelhabi Temrani, responsable de l'opération de sauvetage, à la télévision publique Al Oula.

Cinq pelleteuses déployées sur place ont commencé à creuser un terrain parallèle au puits. En début d'après-midi, "il ne restait plus que 9 mètres à creuser dans le tunnel qui permettra aux sauveteurs d'atteindre le petit garçon" selon le site d'information Le360.

Les secours ont pu acheminer "de l'eau et de l'oxygène par des tubes à Rayan", a précisé l'agence de presse MAP.

Les autorités ont également mobilisé un hélicoptère sanitaire de la gendarmerie qui se tient prêt à évacuer Rayan vers un hôpital proche en cas de sauvetage, a rapporté la télévision publique 2M sur Twitter.