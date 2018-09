publié le 10/09/2018 à 20:48

Ce lundi est un grand jour pour tous les enfants maliens souffrant de problèmes cardiaques, La Chaîne de l'Espoir vient d’ouvrir un centre possédant une unité de soin cardio-pédiatrique ultra-moderne. Et la première opération à cœur ouvert a eu lieu aujourd'hui.



Les professeurs Deloche et Diarra font partie de cette unité et se confie au micro de RTL après cette journée historique à Bamako. "C'est très émouvant, cette première", affirme Alain Deloche, "voilà quinze ans que je travaille avec le professeur Diarra pour arriver à ce jour. Désormais tous ces enfants maliens n'auront plus besoin de venir en France pour se faire opérer. C'est un très grand jour pour le Mali et les enfants du pays", explique-t-il.

Concernant la première opération qui s'est bien déroulée, ce lundi 10 septembre : "Les parents de l'enfant sont soulagés et impressionnés", affirme le professeur Diarra, "il faisait partie d'une liste d'attente de 2.000 enfants, il est chanceux".