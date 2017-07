Pourquoi observer un aquarium agit sur le rythme cardiaque

publié le 08/07/2017 à 11:22

Une équipe de scientifiques originaires de Plymouth a découvert que l'aquarium détend de façon extraordinaire. À la maison, on a une ribambelle d'objets connectés, des signaux sonores et lumineux qui peuvent s'avérer stressants au quotidien. Si on observe un aquarium et ses poissons, on va être dans un état de diminution du stress formidable.



Les scientifiques ont réussi à démontrer qu'il y avait une incidence claire sur la pression artérielle et le rythme cardiaque. Pour se détendre complètement et constater les effets positifs de l'aquarium, il est conseillé de l'observer durant au moins dix minutes.

Autre conclusion de cette étude : plus il y a de poissons dans le bocal, plus les sujets restent longtemps devant. Ce n'est pas pour rien que souvent chez les dentistes, il y a des aquariums. Cela pourrait expliquer beaucoup de choses...