Londres : plus 30.000 objets du chanteur Freddie Mercury mis en vente aux enchères

2 millions d'euros pour un piano de Freddie Mercury. Quand on aime, on ne compte pas, une exposition dédiée au chanteur britannique du groupe Queen s'est ouverte dans les locaux londoniens de la salle de ventes aux enchères Sotheby's. Plus de 30.000 objets sont exposés jusqu'au 5 septembre avant d'être mis à la vente. C'est peut-être la première fois qu'une maison aux enchères offre une expérience immersive et à des gens qui ont peu de chances de devenir des acheteurs.

C'est à travers les portes recréées de sa demeure de l'ouest londonien, Garden Lodge, que les visiteurs passent pour pénétrer dans la première d'une dizaine de salles de la galerie de Sotheby's. On se retrouve chez Freddie Mercury, l'homme et l'artiste. "Il y a des objets tellement personnels, ses livres, sa vaisselle, le pouf sur lequel il s'asseyait dans sa loge. Toutes ces petites choses qui faisaient l'homme", dit un visiteur.

Il y a aussi le piano sur lequel il a composé Bohemian Rhapsody. Le prix de départ est de plus de 2 millions d'euros, c'est le plus cher des lots. Il y en a quelques uns qui seront vendus à quelques dizaines d'euros. Avec un petit portefeuille, il faudra par contre se contenter d'un chat en porcelaine par exemple.

